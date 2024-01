Sassuolo, Carnevali: “Traore al Napoli? Dispiace non sia rimasto in Inghilterra”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole a partire dalla stagione dei neroverdi: "Siamo in linea con quello che ci aspettavamo. Abbiamo cambiato molto ed eravamo coscienti delle difficoltà. Meritavamo qualche punto in più ma spero che si possa recuperare il terreno perso nella seconda parte della stagione".

Capitolo Berardi: negli ultimi due anni è stata la Juventus la squadra più vicina a prenderlo? Potrebbe partire a fine stagione?

"La Juventus in estate ha avuto interesse per Domenico, ma non si è fatto nulla perché tra essere interessati e avere la voglia di definire qualcosa ne passa. Al di là della Juventus ci sono stati anche altri club. da parte nostra c'è il desiderio di andare avanti insieme, ci lega qualcosa di speciale. Da anni ci sono voci ma per noi resta sempre il miglior acquisto di ogni sessione di mercato. Mi sono dispiaciute le parole di Mourinho, che non lo conosce. Non gli ho mai fatto nessuna promessa, se ci saranno opportunità ne discuteremo, per trovare la soluzione migliore per tutti".

È rimasto sorpreso dal ritorno di Traore in Italia, a Napoli?

"Sono stato un po' sorpreso dal fatto che non sia riuscito a continuare l'avventura in Premier League, è stato un po' sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Spero che a Napoli torni sui livelli di quando era a Sassuolo, ma mi dispiace non sia rimasto in Inghilterra".