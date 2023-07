Sassuolo, Carnevali: "Maxime Lopez? Pronti a trattare la cessione: vogliamo solo calciatori motivati"

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Rai Sport di alcuni casi di mercato legati ai neroverdi: "Col Milan non c'è stata trattativa per Rogerio, abbiamo altre opportunità ma non col Milan in questo momento. Magari nei prossimi giorni arriveranno anche loro...".

Berardi è stato vicino all'addio?

"Quest'anno per il momento non c'è stata alcuna trattativa con alcun club. Leggevo che ci fosse già un accordo, ma con noi non c'è stato nessun contatto e i procuratori mi hanno detto che non c'era niente. Anche con la Lazio non c'è stata trattativa, spero rimanga anche quest'anno perché è il nostro campione e la nostra bandiera".

Come commenta il caso Maxime Lopez?

"Maxime Lopez ha espresso il desiderio di andare via e non continuare con noi. Se ci saranno opportunità e società pronte a soddisfare i nostri desideri economici noi non lo tratterremo. Vogliamo solo giocatori che abbiano voglia e passione per giocare con la maglia neroverde. Chi non ha questa voglia è meglio che si faccia da parte, ma non è un discorso rivolto solo a lui. Devono esserci le opportunità giuste, altrimenti io tengo sempre dei posti liberi in tribuna accanto a me, possono venire lì e spiegarmi il gioco del calcio".