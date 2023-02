Sassuolo, Carnevali a Dazn: "Per fermare il Napoli serve l'impresa, speriamo di fare qualcosa di speciale"

Giovanni Carnevali è intervenuto nel pre partita di Sassuolo Napoli in diretta a Dazn:

"Fermare il Napoli è un'impresa, è la squadra più forte del campionato e ha tutte le chance per vincerlo. Speriamo di fare qualcosa di speciale stasera. In una partita come stasera tutti devono essere al massimo e decisivi, Lauriente è importante per noi ma abbiamo anche altri 10 che devono dare tutto. E' il nostro modo di lavorare valorizzare i nostri ragazzi, il nostro cammino è quello di continuare in questo modo".