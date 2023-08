Sassuolo, Carnevali a Dazn: "La questione Berardi è già chiara, Pinamonti può ambire alla maglia azzurra"

Le parole di Giovanni Carnevali a Dazn prima della partita Napoli Sassuolo:

"Questo Sassuolo sarà ancora tutto da vedere per gli acquisti in questi ultimi giorni di mercato. Dobbiamo vedere come andrà a finire per gli ultimi colpi. La situazione Berardi è chiara da giorni, dobbiamo recuperarlo più dal punto di vista mentale che fisico, sarà sempre la nostra bandiera e per noi è determinante. Pinamonti non ha fatto una stagione all'altezza la scorsa, ma oggi è partito diversamente e sicuramente può ambire alla maglia azzurra".