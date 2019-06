Sarrismo, il regista del film: "Passaggio alla Juve? Brutto colpo, credo poco alle sue parole"

Francesco Inglese, regista di docufilm “Maurizio, il Sarrismo: una meravigliosa anomalia” e tifoso del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per parlare del passaggio del tecnico sulla panchina della Juventus.

SULLA SUA REAZIONE: "E' stato un brutto colpo per tutti: a febbraio, quando eravamo a metà lavorazione, nessuno ci avrebbe scommesso un euro. E' andata così... Lui ha espresso il suo pensiero e il suo punto di vista, anche se alle parole in conferenza stampa credo ben poco. So che lui ha visto il film e lo ha apprezzato molto".

SULLE PROSPETTIVE DEL NAPOLI: "Mi aspetto un campionato, incredibile, a livelli altissimi, perché ci sono allenatori straordinari e squadre finalmente competitive. Il Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsela"