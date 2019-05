Sarri alla Juventus? Giletti: "Ho una notizia in anteprima, sono certo!"

Ultimissime calcio Napoli - Il noto conduttore di fede bianconera de la 7, Massimo Giletti, ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

“Sarri alla Juve? Dieci giorni prima della decisione vi dico che non arriverà. Il Napoli che blocca l'Inter non interessa a nessuno. Una gara fine a se stessa. Da quando si sa che arriva un altro allenatore, i calciatori hanno mollato. Koulibaly? Con Albiol è un muro, lo spagnolo vale di più. La partita di ieri non è un test attendibile per il Napoli”.