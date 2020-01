Sarri in conferenza: "A Napoli sarà tremendamente difficile! Gara particolare per me, è stato un rapporto forte soprattutto con la città"

Ultime calcio Napoli - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juve-Roma 3-1 di Coppa Italia, riguardo il ritorno al San Paolo del tecnico in vista della gara di domenica Napoli-Juve. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Hai già cominciato a pensare al Napoli? No, lo faremo da domani mattina. A Napoli sarà difficile, non dobbiamo cadere nell'errore di guardare la classifica e pensare che il valore del Napoli sia quello. Hanno avuto un momento difficile, ma è una squadra forte e la partita è tremendamente difficile. Son tre punti in palio, è una partita come le altre. Dal punto di vista emotivo mio, è chiaramente una partita particolare: il mio rapporto con Napoli, soprattutto con la città, è stato un rapporto forte. Hanno individualità fortissime, non sarà facile".