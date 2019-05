Chelsea, Sarri a Sky: "A fine stagione io e la società parleremo di cosa non ci va bene, dopo la finale mi vedo al mare! In Premier i migliori allenatori" [VIDEO]

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in diretta ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Europa League che lo stesso Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l'Arsenal. Sarri ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile passaggio a fine anno alla Juventus.

"Partite equilibrate con l'Arsenal in campionato. Loro hanno due attaccanti molto pericolosi. La Premier League è un campionato come l'NBA nel Basket, in Inghilterra ormai ci sono e arrivano i giocatori più forti d'Europa e anche gli allenatori. Il calcio qui è di un livello elevatissimo. Alla fine della stagione si deve avere un confronto con la società e tirare fuori le cose che non vanno per entrambe le parti, per esperienza è così che si fa ogni anno in tutte le società. Anche in passato ho lavorato in questo modo. Non mi voglio sentire giudicato per gli ultimi 90 minuti ma voglio essere giudicato per tutti gli undici mesi. E' facile pensare alla finale anche con queste voci di mercato, perché io non ho mai vinto nulla d'importante e ora sento che possiamo farlo con un gruppo straordinario che durante la stagione ha sbagliato soltanto due o tre partite in modo clamoroso. Dopo la finale d'Europa League dove mi vedo? Al mare! (ride, ndr)".