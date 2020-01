Sarri a Sky: “Sbagliata la partita, pensavamo di vincerla passeggiando: il Napoli ha fatto il minimo per portarla a casa. Sul mio ritorno al San Paolo...”

Ultimissime calcio Napoli - Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: “Siamo stati sotto ritmo tutta la gara, pensavamo di vincere passeggiando. Siamo stati sempre distanti tra i reparti, è stata una gara mentalmente blanda. E’ stata una gara sbagliata a livello d’approccio mentale e fisico, non possiamo essere quelli di stasera. Abbiamo perso una gara contro un avversario che ha fatto il minimo per vincerla. Saremmo scarsi se fosse vero che abbiamo sentito il risultato dell’Inter, voglio pensare non sia così. Tridente? Doveva andarci Dybala su Demme, la scelta era dovuta dal fatto che tutti e tre sembravano stare bene così come i centrocampisti. Non penso ci sia responsabilità di singoli calciatori. Ritorno a Napoli? Prevale la gara estraniandosi da tutto e tutti, Napoli per me rappresenta una tappa fondamentale: è sempre emozionante e bello ritornarci. Come contro la Lazio abbiamo fatto una gara di scarsa energia emotiva, quando sei così poi vengono a catena problemi. Non mi dà fastidio perdere a Napoli, se proprio devo perdere lo faccio qui: spero si tolgano dai problemi. Avrei preferito iniziassero dalla prossima (ride ndr)"