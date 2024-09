Sarno: "Il mio voto al calciomercato del Napoli. Il vero colpo l'ha fatto Giuntoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sebastiano Sarno, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Qual è il giudizio di questo calciomercato?

“L’Inter ha fatto poco: ha trattenuto i migliori, ha puntellato la rosa, è stato un mercato sufficiente. La squadra è rimasta competitiva. Voto: 6. La Juventus, invece, ha rivoluzionato il centrocampo, è completamente un’altra squadra considerando anche che s’è rinforzata in altri reparti, e tutto è guidato da un ottimo allenatore come Thiago Motta. Voto: 8,5. Il Milan non ha operato granché bene… Aveva il dovere di comprare una punta importante e spenderci tanto. Morata è un attaccante valido, certo, ma dopo Ibrahimovic e Giroud, arrivati in rossonero già in età avanzata, ritengo che il Milan doveva puntare a Zirkzee, per età e per progettualità. Anche in altri ruoli, non c’è stato un miglioramento evidente. Voto 6,5. Mi aspettavo tanto dall’Atalanta: Gasperini era rimasto a Bergamo, nonostante l’interessamento del Napoli, perché si aspettava un mercato di livello. Non ha lavorato bene. Voto: 5. Il Napoli, di contro, ha fatto un buon calciomercato. C’è stata la tegola Osimhen, ciononostante si è rinforzato bene: l’attacco è eccezionale. Così come è migliorato negli altri ruoli. Ci metto anche l’arrivo di Conte che giova a tutto l’ambiente. Voto 8,5.

La cessione in prestito di Osimhen è veramente un quid minus? Eppure, non c’è stata nessuna offerta che copriva la clausola…

“Non ci sono state delle condizioni valide per vendere Osimhen. Non ci sono state offerte superiori ai novanta milioni. Solo il Paris si è spinto un po’ oltre rispetto alle altre. Il metodo a cui il Napoli ha rimediato alla mancata cessione, è stato positivo. Non c’è nessun pentimento visto che non sono arrivate offerte adeguate”.

Qual è il vero colpo del calciomercato? E qual è la squadra flop?

“Stando alle aspettative iniziali, credo che l’Atalanta sia la squadra ad aver lavorato peggio. Mentre, come giocatori, penso che Koopmeiners sia stato l’acquisto più importante: passare da una big, ad un’altra big, è stato l’acquisto più influente in tutto il calciomercato italiano”.