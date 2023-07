Santacroce: "Sarei curioso di vedere lui al Napoli, l’ho visto dal vivo e mi ha convinto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kilman è un buon giocatore, partiamo dal presupposto che sostituire Kim è difficilissimo perchè è uno dei centrali più completi che abbia visto, intelligente, rapido, veloce, un difensore completo. Qualcosa ci vai a perdere, ma punterei anche su chi ho in casa, ad esempio Leo Ostigard: darei una grande chance a Leo, conosce già bene la tattica difensiva del Napoli e ha delle doti che lo fanno somigliare molto a Kim, è aggressivo, di testa non ha problemi, è rapido e come prima cosa proverei lui, il vero Leo non l’abbiamo mai visto. Sarei curioso di vedere Itakura al Napoli, l’ho visto dal vivo un paio di volte e mi ha convinto”