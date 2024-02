Santacroce: "Il Cagliari ha meritato il pareggio ma il Napoli ha commesso un peccato mortale"

Ospite di TuttoCagliari.net, l'ex difensore del NapoliFabiano Santacroce ha dichiarato:

"Il Cagliari si è guadagnato il punto, soprattutto perché è rimasto in partita nonostante lo svantaggio e non ha mai mollato fino all’ultimo secondo del recupero. Il Napoli ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, ma non è riuscito a chiudere i conti. Peccato mortale, perché sappiamo tutti che il Cagliari è una squadra viva e coriacea. Il Cagliari è una squadra che può permettersi di approcciare le partite in questo modo. Certo, i rossoblù devono stare attenti a non scoprirsi troppo e curare con grande meticolosità la fase difensiva, ma hanno ampiamente dimostrato di poter aggredire gli avversari col pressing alto, risultando così più pericolosi. Quindi ben vengano questa mentalità e questo atteggiamento. Marcatura a uomo o a zona? Io personalmente sono per la marcatura a uomo. Però dipende, perché non tutti i difensori sanno marcare a uomo. Anzi, di questi tempi sono sempre meno i centrali e i terzini capaci di interpretare al meglio questo tipo di marcatura. Per cui, applicandola, si rischia di fare più danni che altro. Ripeto, dipende soprattutto dagli uomini che si hanno a disposizione".