Santacroce: "Buongiorno difensore fortissimo, serve un innesto a centrocampo. Di Lorenzo? Ha fatto bene ADL a mantenere una posizione netta”

"La difesa del Napoli sta prendendo forma. Buongiorno meglio accostarlo al Napoli che all'Inter. E' fortissimo e spero si possa chiudere presto la trattativa. Uno come Koopmeiners serve in qualsiasi squadra ed è anche un vecchio pallino di De Laurentiis. Il Napoli deve mettere qualcosa a centrocampo e Koopmeiners sembra il profilo perfetto per quello che vuole Conte.

Kessie e Milinkovic-Savic? Sarebbe bello ritrovarli anche tutti e due, sanno come vincere, anche se il progetto del presidente è sempre stato un po' diverso rispetto alle annate dei calciatori. Al posto di Zielinski, serve un calciatore che sappia fare anche la fase offensiva, mi concentrerei sull’ex Lazio. Mister X e un Di Lorenzo che riabbraccia Napoli? Chi sta nel calcio sa che il contratto è vincolante, a prescindere dai rapporti. E’ stata una cupola messa per il classico gioco delle parti. Ha fatto bene De Laurentiis a mantenere una posizione netta.

Calendario? E’ un calendario normale, tutte le partite sono dure. Mi sarei lamentato se fossi stato un calciatore della Roma, con un finale di stagione forte. Il Napoli ha una sola competizione ed ha la possibilità di pensare partita dopo partita. Portiere? Sicuramente penseranno ad aggiungere un giovane a Meret e Caprile. Meret ha dimostrato di poterci stare, dispiace per la non riconferma di Gollini, che ha dimostrato tanta personalità”.