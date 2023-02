Santacroce a CN24: "La fase difensiva la vera forza del Napoli, Kim impressionante"

Napoli - Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

"Il Napoli è una squadra che vince e convince, come si fa a non stare bene? E' un momento storico per il Napoli. Spalletti è il tecnico migliore per la mentalità che è riuscito a dare alla squadra. Anche con l'Empoli mi aspetto un Napoli agguerrito. L'Empoli è una società presa da esempio per il calcio italiano per come sforna i giovani di talento. La vera forza del Napoli è la fase difensiva, Kim è un giocatore fortissimo che farà parlare molto di lui per dove arriverà. Sono tanti i giovani interessanti che ci sono in giro. Il Torneo delle Sirene è fantastico, ogni ragazzo si può mettere in mostra. E' stato organizzato in modo molto efficiente come sempre, ho dato il mio ok per esserci e vedere i nuovi talenti".