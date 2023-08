Santacroce a CN24: "Gabri Veiga? Mi tengo Zielinski in queste condizioni. Il vero colpo di mercato è la permanenza di Osimhen"

Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sicuramente Gabri Veiga era un giovane di grande talento. però, dico la verità, un Zielinski in queste condizioni me lo tengo tutta la vita. Natan? Il Napoli ha preso un profilo sicuramente non all'altezza di sostituire Kim, ma nessuno anche a livello mondiale potrebbe rimpiazzare il coreano approdato al bayern Monaco. Natan è un giovane da far crescere, non credo rientri tra i titolari nell'immediato. giocare da difensori in Italia è molto difficile, ha bisogno di tempo.

La squadra compatta e stretta dà sempre una difesa migliore perchè da meno tempo a chi ha il pallone di pensare. Con Kim hai perso un velocista come Kim, questo ti espone a dei rischi nelle ripartenze. Bisognerà vedere se nelle sfide con attaccanti avversari più veloci, garcia deciderà di puntare su centrali lenti. Vedrei bene anche Ostigard. il napoli ha un'ottima difesa, la sua forza è difendersi da squadra. Togliere calciatori in grado poi di fare ulteriormente la differenza ti espone a più rischi.

Il grosso del mercato è essere riusciti a tenere Osimhen. Se il napoli riuscirà a reggere il passo dal punto di vista atletico può giocarsi le sue carte per lo scudetto. lo scorso anno la differenza l'hanno fatta i pochi infortuni".