Mazzola: "Togliere un calciatore al Napoli? Osimhen! Mettendolo in panchina lo temeremmo di meno"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter Sandro Mazzola, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“La classifica di Serie A? Il Napoli è molto pericoloso, la lotta scudetto dopo sabato si è riaperta perchè questi recuperi di punti ti caricano molto. Bisogna vedere come reagiranno i nerazzurri, secondo me Inzaghi ha delle responsabilità perchè ha cercato di cambiare per stare più tranquillo e ha sbagliato, non gli è andata bene.

I tifosi del Napoli ci credono? Fanno bene, queste cose ai tifosi fanno correre allo stadio, ed i dati lo confermano.

La gara è di fascino e fa impressione, quando entri sul terreno di gioco al Maradona ti viene qualcosa e lo avverti eccome. Vincere sabato darebbe una forza enorme, in vista della corsa scudetto.

Togliere un calciatore al Napoli? Perchè non togliere Osimhen? Mettendolo in panchina lo temeremmo di meno (ride, ndr)”