Sampdoria, Stankovic: “L’Atalanta è con il Napoli la miglior squadra in questo momento”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Atalanta:

"No, non è una sfida tenere unita la squadra. Potevamo fare meglio, sì, ma sapevamo che non potevamo avere venti occasioni contro l'Atalanta. Accettiamo questo momento, non dobbiamo scendere sotto queste prestazioni, dobbiamo rimanere concentrati, non dobbiamo mollare nessun pallone. L'Atalanta è esperta a giocare sui momenti no dell'avversario: ma abbiamo affrontato la squadra che insieme al Napoli sta meglio, lo dicono i numeri. Io non mollerò, non sarà facile. Dobbiamo uscire a testa alta, abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto vedere il valore anche nelle altre gare".