Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Sampdoria-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mihajlovic e Vialli sono due gravi perdite, per le famiglie e per noi che gli eravamo vicini. L’emozione di Marassi dobbiamo trasformarla in forza, abbiamo due angeli che ci guideranno dall’alto e così renderemo Marassi il nostro fortino”.