Sampdoria, Ferrero suona la carica: "Non saremo la vittima sacrificale, a Torino per battere la Juve"

Ultime notizie calcio - Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero:

"Non siamo la vittima sacrificale di nessuno né tantomeno in vacanza. Ci tengo a precisarlo nei confronti di chi considera scontati i tre punti per i bianconeri. Nient’affatto! Vogliamo continuare il ciclo di successi delle ultime settimane. Andiamo a Torino per giocarci la nostra partita con grande orgoglio e provare a vincere. Perché un conto è sconfiggere una rivale diretta e un conto i campioni d’Italia. E battere uno squadrone come la Juve, per di più a casa loro, sarebbe qualcosa di speciale e di altisonante..."