Sampdoria, Faggiano: "Dobbiamo guardarci dentro, siamo una buona squadra anche senza rinforzi. Su Grifo..."

Ultimissime calcio Napoli - Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Rincon? Non l'ho ancora visto, è un giocatore che conosciamo e sappiamo cosa può darci. La prima cosa da fare è guardarci dentro, senza rinforzi perché siamo già una buona squadra. Infortuni, covid e Coppa d'Africa ce l'hanno tutti, quest'anno ci sta girando male. Dobbiamo guardare avanti e fare risultati positivi per noi e soprattutto per i tifosi. Grifo? Adesso si fanno tanti nomi, sugli esterni abbiamo tante difficoltà perché non abbiamo Damsgaard e Ihattaren. Poi oggi c'è Candreva squalificato".