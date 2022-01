Sampdoria, D'Aversa: "Dispiace aver preso un gol così, il portiere non era al top. Nel finale li abbiamo messi in difficoltà"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è dispiacere di aver preso gol con il portiere non al top e su una nostra ingenuità, potevamo fare sicuramente meglio. Abbiamo fatto troppi errori nel primo tempo. Abbiamo fatto fin troppo poco, il rammarico è aver preso quel gol. Nel secondo tempo abbiamo tenuto la partita in equilibrio mettendoli anche un po' in difficoltà. Abbiamo fatto il massimo in termini di sacrifici. La maggior parte dei cambi non sono offensivi, di giocatori offensivi è entrato solo Ciccio ma non è stato messo nelle condizioni di poter determinare. Abbiamo tante assenze davanti. Centrocampo a tre? Rincon ha dato aggressività alla squadra, Ekdal non era al massimo. Non me la sentivo di lanciare dal primo minuto Rincon. Oggi non abbiamo esterni se non Ciervo, in panchina non ce n'erano. Ho sempre giocato col 4-3-3, ma servono calciatori per poterlo fare. Ciervo ha qualità importanti anche in termini di presenza fisica, poi deve aggiungere cattiveria in fase di contenimento".