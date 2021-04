Samp, l'ex presidente Mantovani: "Il Napoli è forte ed era una mia candidata alla scudetto: poteva fare qualcosa in più"

Napoli Calcio - Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal:

"Napoli e Sampdoria negli anni 80 ci hanno fatto davvero divertire. Domenica mi aspetto una bella gara. I blucerchiati stanno bene ed hanno equilibrio, però il Napoli è davvero forte ed era una mia candidata alla scudetto. Napoli dovrebbe far qualcosa in più. De Laurentiis avrebbe potuto fare qualcosa in più. Napoli e Roma dovrebbero riuscire a trovare delle energie che hanno queste bellissime piazze. Brutto parlare da fuori senza conoscere dal di dentro le situazioni. Il calcio di oggi non è più quello di mio papà. Adesso ci vuole più managerialità. Il Napoli dovrebbe avere una struttura dirigenziale di livello altissimo se vuole vincere. I dirigenti devono essere preparati".