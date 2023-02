Salvione: "Nessuno dimenticherà mai questo Napoli, ha numeri superiori a quello di Maradona e Careca"

Pasquale Salvione del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La superiorità in campionato del Napoli è talmente ampio che ha fatto chiudere il discorso scudetto, ora si corre per i tre posti in Champions. Sono cinque squadre che si giocano tre posti, chi resta fuori ci resterà male. Sarà da decidere tutto in vista del futuro, sarà una corsa molto avvincente. I numeri di questo Napoli sono superiori a quello di Maradona e Careca, nessuno dimenticherà mai questo Napoli, è una stagione storica. Molti tifosi del Napoli che non ci sono più si sono persi una grande stagione.