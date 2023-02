Salvatore Esposito: "Il Napoli vincerà il campionato con almeno 10 punti di vantaggio sulla seconda"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’attore di Gomorra, Salvatore Esposito:



“Cerco attraverso la mia professione di spaziare il più possibile, spero di giocare bene anche in diversi ruoli.

A dicembre, nel gruppo degli amici dove parliamo di calcio, dissi che il Napoli vincerà il campionato con almeno 10 punti di vantaggio sulla seconda. La squadra di Spalletti fa tutt’altro campionato, anche se come rosa l’Inter è più preparata di tutti.

La società ha fatto un grandissimo lavoro più nelle uscite che nelle entrate. Lo scudetto lo merita fuori dal campo a livello societario, dentro al campo a livello tecnico e anche noi tifosi lo meritiamo.

I giornali e i programmi stanno facendo fatica per tenere vivo questo campionato e, soprattutto, l’attenzione.

Il presidente, negli anni, ha dimostrato di essere avanti. Nella conferenza stampa di insediamento disse che in 10 anni avrebbe vinto lo scudetto, sta mantenendo la sua promessa. È stato in grado di far ricredere tutti quelli che lo hanno criticato fino ad oggi. Il Napoli è riuscito a giocarsi lo scudetto contro una corazzata che in un modo o nell’altro ha vinto lo scudetto. Non è un fondo, non è arabo, ma è un presidente che con i conti in regola ha costruito una squadra che può vincere lo scudetto.”