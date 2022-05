SSC Napoli, Formisano: "Preparate attività per salutare Insigne prima di Napoli-Genoa, via alla campagna abbonamenti 2022/23"

Alessandro Formisano, Head of Operations e Sales&Marketing del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Spesso allo stadio si va insieme e abbiamo per questo introdotto la possibilità di acquistare il secondo biglietto a metà prezzo. I nostri prezzi sono bassi rispetto agli altri. L'acquisto deve però avvenire in contemporanea. Vogliamo tanti tifosi con lo scopo fi festeggiare il ritorno in Champions.

Per Insigne ci sarà una celebrazione prima della gara Napoli Genoa. Al termine della gara mi auguro che l'entusiasmo dei tifosi sia tanto. Ricordo sempre che in alcune partite vige un'altra promozione: la possibilità per un maggiorenne di portare un ragazzo sotto ai 14 anni gratuitamente, si può fare anche per Napoli-Genoa.

Faremo probabilmente a Castel Volturno una presentazione con De Laurentiis e gli amici del Trentino per presentare il ritiro in Val di Sole, poi ne faremo uno anche per l'Abruzzo. Spero che in questi ritiri non ci siano più le barriere degli ultimi due anni. E' sempre una grande opportunità per il club incontrare i propri tifosi.

Pronti a riproporre la campagna abbonamenti, augurandoci che dopo due anni il Covid sia ormai alle spalle. Nelle prossime settimane lavoreremo anche su questo".