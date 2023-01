Salerno, il Sindaco: "Spero che col Napoli sia una bellissima giornata serena e di sport"

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non ho competenze su Nicola, mi auguro solo che sia stata la scelta giusta. Con il Napoli spero sia una giornata serena, a prescindere delle restrizioni, spero che tutti si comportino al meglio e anche in campo si faccia il meglio per far si che sia una bella giornata di sport".