SalernitanaNews, Siotto a CN24: "Possibili trattative future tra De Laurentiis e Iervolino, difficile capire chi manderà in campo Colantuono"

Paolo Siotto di SalernitanaNews è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Difficile pensare a un nuovo acquisto della Salernitana prima della partita del Napoli, non sono trattative semplici e non ci sarebbero i tempi tecnici per l'ufficialità. Non avrei esonerato Castori per prendere Colantuono che era fermo da anni. Non sappiamo quale possa essere la formazione della Salernitana, sono troppo i positivi. Aspettiamo i tamponi e la conferenza stampa di Colantuono alle ore 18. Se fanno i tamponi domani pomeriggio, può arrivare domenica l'ok per la partita con il Napoli. Iervolino ha rivelato di avere ottimi rapporti con Cairo e De Laurentiis, non escludo in futuro affari tra loro".