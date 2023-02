Salernitana, Sousa esulta dopo la vittoria col Monza: "Tifosi e squadra una cosa sola"

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, parla in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza. Ecco le sue parole riportate da TMW:

Mister, una gran bella Salernitana che mette in pratica le sue idee...

"Ho parlato ieri in conferenza stampa e già avevo detto che Candreva è un giocatore estremamente intelligente che trova sempre soluzioni per i compagni. La comunicazione tra lui e Kastanos è stata straordinaria, Piatek ha dettato la profondità ed è cresciuto molto durante la partita. La resilienza di questa squadra nei comportamenti ci ha fatto vincere una partita difficilissima, a cospetto di un avversario maturo, con una identità precisa e che ci ha fatto correre. Contro il Monza non puoi permetterti di abbassare la guardia neanche sul 3-0, ho voluto una Salernitana corta e che fosse compatta tra le linee. Poi c'è stato il gol straordinario di Coulibaly, quanto serviva per sbloccarci mentalmente. E' vero che c'è tanto da migliorare, però ho visto che i calciatori facevano girare la palla anche dal basso senza perderci in lanci lunghi. Ho visto intesa tra chi era in campo, chi era in panchina e chi era sugli spalti. L'atteggiamento durante la partita è stato determinante per questo ricompattarsi tra ogni componente. Solo così possiamo ottenere risultati del genere".

Gol tutti da palle recuperate e azioni da difensive diventate offensive. Quanto è soddisfatto che margini di miglioramento ci sono con il recupero degli infortunati?

"Non era una partita chiave. Tutte, per noi, sono partite chiare. Nella mente deve essere chiaro questo concetto. Tutti, dalla società ai tifosi, dobbiamo volere questa salvezza quanto prima possibile. E ciò sarà determinato dagli atteggiamento. Voglio che i comportamenti siano corretti anche quando vai in difficoltà, cosa che in A può succedere. Sulle transizioni offensive ho visto miglioramenti, tutta la squadra ha partecipato alla fase offensiva e, pur sbagliando tanti ultimi passaggi, vedo la volontà di trasformare le idee in concretezza".

A chi dedica la prima vittoria da allenatore della Salernitana?

"Ai calciatori. Lavorano bene, si sono messi a disposizione, stanno creando un bel gruppo. E la dedica è esclusivamente per loro. Lo meritavano".

Cosa non le è piaciuto oggi?

"A me è piaciuto tutto. Dobbiamo migliorare, è chiaro, anche sul piano tecnico. Anche un semplice pallone controllato in un certo modo può permettere di rendersi pericolosi e avanzare nel terreno avversario. A me piace che la Salernitana esca dalla pressione con coraggio, soprattutto quando gli avversari sono freschi".

Ora si può immaginare un campionato diverso?

"E' stato un primo tempo equilibrato, la Salernitana ha creato 2-3 occasioni da gol e nel finale abbiamo sofferto. Il Monza palleggia, gioca a calcio, è organizzato e ci ha messo in difficoltà. Forse potevamo essere un po' più esplosivi nella pressione. A volte però gestiamo le energie fisiche per distribuirle nell'arco dei 90 minuti, anche l'intesa tattica deve migliorare".

Perchè ha scelto Ochoa pur avendo detto ieri che avrebbe giocato Sepe?

"Sul breve Memo è molto veloce, mantenendo la pressione alta contro un avversario che triangola con quella rapidità serviva un portiere con le sue caratteristiche per la gara di oggi. Io però vorrei parlare anche di Kastanos, autore di una partita strepitosa per pressione, possesso palla, qualità e intesa con Candreva. Il gol è stato il giusto premio per lui. Fate bene a menzionare Ochoa, io però mi soffermo sulla collettività e sui progressi dei singoli. Dal primo giorno vi ho detto che questa squadra non può essere speculativa, ma deve pressare ed essere intesa. Per migliorare il livello difensivo dobbiamo avere noi la palla".