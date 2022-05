Salernitana, Sabatini: "Tra 48 ore la madre di tutte la battaglie: preoccupato che la squadra sia ancora a Bergamo"

Ultime calcio - Con un post su Instagram, Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha segnalato un particolare sull’avvicinamento dei granata alla gara di giovedì con il Venezia:

“Il pensiero che, pur seguendo un protocollo puntiglioso di recupero e reintegro alimentare la squadra sia ancora a Bergamo per volare nel primo pomeriggio a Napoli, mi preoccupa non poco. I tempi sono strettissimi e abbiamo un solo allenamento nel pomeriggio di domani per preparare quella che si potrebbe definire la madre di tutte le battaglie anche se in realtà due giorni dopo ne avremo un’altra. Il Venezia è però una squadra forte, piena di talento, corsa e qualità di gioco (basta averla vista 2 giorni fa allo Stadium contro la Juventus. Questa segnalazione però non è per la squadra che ha sempre saputo reclutare energia ed attenzione e qualora non fosse così ci penserebbe il mister. La segnalazione è per tutto l’ambiente: non sarà facile”.