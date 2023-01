Salernitana, Ochoa: "Con il Napoli sarà dura ma con Nicola siamo più forti. Portieri italiani in crisi? No, voi avete Meret e sulla storia delle sei dita..."

«Per adesso ho visto solo Capri, da lontano: bellissima». Per fare il turista, spiega Guillermo Ochoa, portiere messicano ingaggiato dalla Salernitana, c’è tempo. Il Corriere della Sera l'ha intervista e queste sono alcune delle sue dichiarazioni:

Guillermo Ochoa

Ochoa si racconta e pensa al Napoli

Con il tecnico Nicola?

«Ma certo, lui ama moltissimo Salerno e la Salernitana. Questo è il suo posto, accanto a noi. Abbiamo una partita dura contro il Napoli insieme a lui siamo più forti».

La serie A come un sogno, dice. Eppure il nostro campionato non è più quello di trent’anni fa.

«Non sono d’accordo, la serie A è sempre la serie A. Solo che adesso ci sono anche altri campionati di alto livello, come la Premier, mentre prima c’eravate solo voi. I campioni oggi hanno più scelte».

Metà delle squadre hanno portieri stranieri, fra i quali c’è anche lei. La scuola italiana è in crisi?

«Sono i tempi che cambiano, il calcio si globalizza, gli stili si mescolano. Voi avete portieri fortissimi: Donnarumma, Sirigu, Meret. E poi il più forte del mondo, Buffon».

Di lei dicono che è il migliore ogni 4 anni, perché ai Mondiali para tutto, ma nei club non ha avuto una carriera di primissima fascia.

«Il mio problema è stato uno solo: il passaporto. Fino a tre anni fa ero extracomunitario e difficilmente le grandi squadre prendono un extracomunitario in porta, preferiscono tenere il posto per un attaccante. Ma mi hanno sempre cercato».

È vero che ha sei dita?

«Ancora con questa storia! È uno scherzo, in Messico il 28 dicembre si festeggia una cosa che è come il vostro pesce d’aprile, sui giornali e in tv tutti scherzano e dicono cose non vere. Il mio segreto sono le sei dita? Magari. Sono solo cinque, ma ben allenate».

