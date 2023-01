Salernitana, il presidente: "Kvara a casa? Meno male ma il Napoli resta formidabile. La verità sul mio presunto interesse per il club azzurro"

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante il programma Marte Sport Live:

"Per noi sarà il Derby del cuore. Vogliamo creare un ponte, delle sinergie. Mi sarebbe piaciuto pensare a un terzo tempo in cui i nostri tifosi e quelli azzurri andassero a bere qualcosa insieme a fine partita. I tifosi granata sono scossi ed è giusto che creino un'allerta. Senza mai sfociare in offese, ci sta chiedere dignità alla squadra. Calcisticamente parlando, sarà una partita difficile: il Napoli esprime il gioco più bello d'Europa ed ha un centravanti straordinario. Abbiamo le nostre chance di giocarcela a testa alta, proponendo un calcio coraggioso e provando a sfruttare al meglio le occasioni che ci verranno concesse. L'eliminazione degli Azzurri dalla Coppa Italia ci aiuterà sul piano mentale? La sconfitta del Napoli contro la Cremonese è una di quelle che capitano una volta su cento. Non sottovalutiamo assolutamente la mentalità della squadra partenopea, quai a prenderla sottogamba. Ritorno Nicola? E' stata una settimana molto ricca. L'imbarcata contro l'Atalanta ci ha ferito, è stata una grande mortificazione. Nessun ammonito: nessuno ci ha creduto, è andato duro ed ha provato a difendere i nostri colori da un risultato del genere. Tutto ciò ha fatto sì che io prendessi la decisione di esonerare il mister. Il tecnico ci ha chiesto di tornare a lavorare con noi, la squadra si è riunita e quanto accaduto ha dato lo choc necessario a ripartire. L'allenatore ci ha aiutato ad ottenere una salvezza leggendaria l'anno scorso, non lo dimentichiamo".

Se ho mai fatto un pensierino al Napoli, prima di prendere la Salernitana? Assolutamente no. Sono molto amico del presidente De Laurentiis. Il Napoli è in mani solide. Messaggio a De Laurentiis? Gli auguro di continuare il cammino meraviglioso che sta facendo. Se poi vuole lasciarci qualche punticino... (scherza, ndr). Non abbiamo ancora dimostrato tutto il nostro potenziale. Abbiamo raccolto dei punti, ma ora dobbiamo crederci, se vogliamo fare la storia".

Un bel vantaggio che Khvicha Kvaratskhelia resti a casa e non scenda in campo come nostro avversario? Sì, perché è un grandissimo calciatore, ma il Napoli ha tanti campioni e può schierare seconde linee che sanno rivelarsi anche superiori ai titolari. Possibili affari di mercato del Napoli? Stiamo valutando qualche rinforzo, dopo i tanti infortuni che ci hanno colpito in contemporanea: ci stiamo guardando intorno e faremo il punto della situazione col direttore De Sanctis per capire in quali ruoli intervenire.

Guillermo Ochoa grande acquisto? Una bella intuizione del nostro direttore. Ha grandissima esperienza, personalità. E' conosciuto in tutto il mondo e ci sta dando tanto. E' un portiere incredibile. Abbiamo due portieri eccezionali. Anche Caviglia, tra i nostri giovani della nostra rosa, ha ottime qualità"