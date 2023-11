Salernitana, Inzaghi: "Grande Milan col PSG! E Simone si è confermato fra i migliori in Europa"

Nel corso del suo intervento dopo il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo nel primo anticipo della 12esima giornata di Serie A, il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato anche delle ottime prove in ambito europeo del Milan e dell'Inter del fratello Simone. Questo il suo pensiero ai microfoni di DAZN sul percorso Champions. Ecco le sue parole riportate da TMW:

In settimana gioie europee per il suo Milan e per suo fratello.

"Il Milan ha fatto una grande partita, Simone si è confermato uno dei migliori allenatori d'Europa. Grande settimana, sarebbe stato il massimo festeggiare anche con una vittoria".