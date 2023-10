Salernitana, Inzaghi: "Dobbiamo ripartire dal 2° tempo. Col Napoli ce la giocheremo"

Notizie Calcio Napoli - Altra sconfitta per una Salernitana in difficoltà nonostante il cambio in panchina. Finisce 1-0 a Genova per i granata che ora ospiteranno il Napoli in casa alla prossima partita.Â

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Filippo Inzaghi, neo allenatore dei campani, si è pronunciato così: “Nel secondo tempo siamo stati la squadra che dovremmo essere e col piglio del secondo tempo dobbiamo uscire presto da questa situazione. Credo che sia più una questione di atteggiamento che di altro, tutti devono dare qualcosa in più. Ora c’è la Coppa Italia e poi il Napoli con cui ce la giocheremo”.