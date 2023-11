Salernitana, Inzaghi a Dazn: "Napoli tra le più forti d'Europa, se ci difendiamo allora si perde! Bisogna avere coraggio"

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Salernitana-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Dobbiamo dare continuità di prestazione. Il Napoli è una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa. Questa gara deve essere giocata con coraggio, altrimenti poi non hai scampo.

Derby? Ognuno ha la propria personalità , io li vedo in allenamento. E’ solo l’inizio e bisogna avere continuità dopo l’ottima gara contro la Sampdoria in Coppa Italia. Queste gare devi correre il doppio dell’avversario, altrimenti vai in difficoltà .

Le scelte? C’è bisogno di coraggio e qualità in attacco, se con il Napoli ti difendi allora perdi. Bisogna giocare a testa alta e poi vedremo cosa succederà ”.