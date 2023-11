Salernitana, Inzaghi a Dazn: "Napoli straordinario, ma il primo gol andava annullato! In partita fino al raddoppio"

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Salernitana-Napoli 0-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Oggi gli applausi della gente parlano chiaro, lo avevo chiesto alla squadra che ha fatto il massimo. Il Napoli è una squadra straordinaria, paghiamo quel gol in fuorigioco che andava annullato perché è netto. La squadra è stata in partita fino al raddoppio e ha creduto al pareggio, bisogna ripartire con questo spirito e questa voglia. Ho visto la Salernitana che mi piace, adesso il calendario è bello tosto ma torneremo presto fuori da questa classifica”.

Sui problemi offensivi: “Sono ragazzi appena arrivati in Italia che dovrebbero essere aspettati. Avevano già giocato bene in Coppa Italia, oggi è normale che il testa è importante quando affronti i campioni d’Italia. Abbiamo avuto tante ripartenze e la scelta è stata giusta, dobbiamo essere più cattivi ma miglioreremo presto.

Con il Napoli non è facile fare la partita e crossare, sono forti ed era da un po’ che non li vedevo dal campo. Loro sono una squadra straordinaria, ma noi abbiamo saputo reggere anche se c’è da migliorare. I nostri attaccanti hanno talento e spero che crescano in fretta perché il nostro cammino dipende anche da loro”.

Sul piano tattico: "Sono arrivato e pensavo di far giocare una punta con Dia, ma non era pronta. Oggi ho azzardato perchè devo farlo crescere, dalla prossima dovrebbe tornare Simy. Abbiamo bisogno di fisicità e lotta in attacco, sto cercando di costruire il futuro perchè questo è il vestito giusto per la salvezza".