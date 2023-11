Salernitana, Iervolino: "Spero che De Laurentiis possa venire allo stadio, Napoli superiore a noi ma ci proveremo"

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla vigilia della sfida contro il Napoli:

"Mi auguro che la vittoria in Coppa Italia possa dare nuova linfa a questa squadra. Abbiamo giocato con grinta e qualità, abbiamo giocato a testa alta e con coraggio come non avevamo ancora fatto in campionato.

Domani giochiamo contro una squadra fortissima, sicuramente superiore a noi, ma spero che riusciremo a fare la nostra gara. Spero che De Laurentiis possa venire allo stadio, e poi spero che le due tifoserie riescano a creare un ponte di amicizia, anche se ognuna dovrà tifare e sostenere i propri colori.

Dia? Lui è un calciatore fondamentale, è l'attaccante principale di questa squadra che ci è costato 18 milioni, abbiamo giocato senza di lui per troppo tempo. L'anno scorso con i suoi gol ci ha aiutato, ed è micidiale sotto porta quindi spero che anche quest'anno ci riesca a dare una mano per un'altra storica salvezza"