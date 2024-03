Salernitana, Iervolino: "Sousa gran professionista, Nicola un mito. Ribery ama questa terra"

Nel corso dell'intervista concessa per l'edizione odierna di Tuttosport, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato dei tecnici avuti partendo da Paulo Sousa: "Un grande professionista, una persona che sa fare bene il suo lavoro, ha metodologie molto moderne, molto carismatico, auguro ogni bene lavorativo, ma con noi tante cose non sono andate...".

Qual è il miglior allenatore che ha avuto?

"Nicola è stato un mito, mettiamola così. Poi eravamo noi a pretendere sempre di più. Così è arrivato un grande professionista come Paulo Sousa. Inzaghi mi è piaciuto moltissimo, purtroppo ha trovato una squadra piena di dubbi e che è tata falcidiata dagli infortuni e cambiata moltissimo. Liverani è arrivato nel momento di massima urgenza, non puoi cambiare tutto subito se subentri. Colantuono ha portato la sua grande esperienza e l’amore incondizionato per la società, la città, la squadra e per la tifoseria".

Ribery sta studiando da allenatore: in futuro lo vede in panchina per voi?

"È un micidiale professionista che sa come solo i sacrifici e l’abnegazione portano i risultati, quindi riuscita benissimo. Certo che lo vedrei sulla nostra panchina. Lui ama questa terra. D’altronde questa è una terra che ti strega, ti conquista con l’atmosfera, i colori, i sapori, i profumi...".