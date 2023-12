Salernitana, Iervolino: "Nessun presidente spende quanto me nel campionato italiano"

Quale sarà il budget a disposizione per il mercato? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Danilo Iervolino, presidente della Salernitana che nel corso di un botta e risposta fiume coi giornalisti s'è così espresso sul tema.

"Nessun presidente nella storia della Salernitana ha mai speso quanto me. E nel campionato italiano nessuno spende quanto me, se non qualche fondo americano. Evidentemente, se siamo ultimi, li abbiamo spesi male. Sarà un mercato attivo dopo quattro sessioni passive. Dobbiamo incassare più di quello che dobbiamo spendere. Solo dopo investiremo".