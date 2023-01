Salernitana, Iervolino: "Napoli il più bel gioco d'Europa, Osimhen fantastico ma sfrutteremo le occasioni! Su Benitez, ADL e i tifosi dico..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Da dove riparte la Salernitana? La partita di Bergamo è stata dura, una imbarcata tremenda in cui i ragazzi in campo senza una ammonizione o andando duri nei contrasti hanno mollato: è una squadra che non voglio più vedere. Il capo del settore tecnico è l’allenatore e l’indice era puntato verso di lui: mi ha voluto parlare e ha voluto una conferma, io sono un uomo coraggioso e ci sono storie di uomini di personalità nel calcio, che hanno coraggio e amore. Abbiamo fatto una scelta che può essere inusuale.

L’approccio della Salernitana col Napoli? La gara con la Cremonese non fa testo, certamente la Coppa Italia ha un significato differente rispetto al campionato. Il Napoli ha il più bel gioco d’Europa, è una squadra forte e Osimhen è il suo catalizzatore fantastico. Non dobbiamo necessariamente fare punti con la capolista, ma dimostrare orgoglio e giocare a testa alta sfruttando le piccole occasioni che il Napoli potrà concedere. Dobbiamo essere attenti, guardia bassa e lottare su ogni pallone: essere sorprendenti e giocare contro tutti gli avversari.

Ochoa? Un acquisto incredibile che va a rinforzare la squadra, abbiamo lui e Sepe che possono fare la differenza. È chiaro che il Napoli ha fatto gol a tutti, ha perso una sola partita e gioca un calcio incredibile. Poi inizierà il girone di ritorno e da lì in poi dovremo ritrovare le energie ed.i muscoli nonché tenuta nervosa per giocarcela in un campionato difficilissimo. Arriverà qualche rinforzo dal mercato.

Avevo pensato a Rafa Benitez? Si sono proposti tantissimi allenatori, non posso fare nomi però il progetto Salernitana piace a moltissimi. Ci inorgoglisce, ma con Nicola ci siamo riparlati e ho rivisto il coraggio di quando lo chiamai la prima volta: mi ha detto ‘solo quando perdi una cosa ti rendi conto di quanto ti mancherà’, forse ci voleva uno scossone per ridarci energia.

De Laurentiis? Siamo amici, ci rispettiamo molto e l'abbiamo detto dal primo giorno: vorremmo creare un ponte tra Napoli e Salernitana. Rispettiamo la decisione delle due Questure, ma se i tifosi del Napoli fossero venuti saremmo stati capaci di gestire la situazione e non avremmo avuto disordini al termine della partita. Sogno il terzo tempo tra tifoserie, ma rispettiamo le Questure e ci auguriamo che da qui a poco tempo ci sia un grande avvicinamento per festeggiare tutti assieme cosa stanno facendo le squadre del sud"