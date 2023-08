Salernitana, Iervolino: "Favorevole al gemellaggio col Napoli, le città costruiscono un ponte per essere amiche"

Ospite della radio della Lega di serie A, su Rds, il presidente della Salernitana, Iervolino fa il punto della situazione

“Contro la Roma è stata una partita bellissima, Candreva ha fatto due gol bellissimi, lo sogno in Nazionale anche se non è più giovincello.

E’ un campione in campo e fuori, non si risparmia fino all’ultimo secondo, ha classe e sostanza. Spiace perché potevamo vincere e spero che non ricominci la pareggite con i pareggi all’ultimo minuto, la squadra deve essere più attenta. Noi come obiettivo abbiamo la salvezza, stiamo costruendo però una squadra che può giocarsela con tutti, aspettiamo di capire l’apporto dei nuovi ma non ci sono alibi. La salvezza è obbligatoria poi vedremo strada facendo. Abbiamo tenuto tutti i giocatori più importanti.

Sono favorevole al Gemellaggio col Napoli. L’ho già detto e lo ripeto. Devono costruire un ponte per essere amiche, tra le due tifoserie deve esserci simpatia legata alla vicinanza territoriale”.