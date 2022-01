Salernitana, Iervolino: “Collaborazione con De Laurentiis? Necessario creare un ponte tra le due società e tifoserie”

Napoli calcio - Danilo Iervolino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione "Countdown" in onda su Kiss Kiss Napoli:

"Ad oggi, siamo sicuramente pronti per giocare. L’emergenza è rientrata avendo meno dei nove calciatori contagiati, sempre che domani non ci sia delle novità. Qui si apre un mondo, una dialettica ed una discussione con la politica che si è disimpegnata in questi ultimi anni nei confronti di un’industria così importante. Noi presidenti di calcio dobbiamo dare il buon esempio perché non è industria normale dalle ricadute sociali molto importanti. Io ho detto, nella mia prima uscita pubblica che, a mio avviso, il campionato andava fermato per almeno due mesi. Poi, è evidente che, in punta di piedi, non posso decidere. Siamo ancora piccoli e non possiamo imporre un’idea di calcio e di statuto comportamentale"