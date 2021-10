Salernitana, Colantuono: "Stima e affetto per Castori, è uno dei miei pochi amici"

Stefano Colantuono è pronto a ripartire dalla Salernitana in Serie A. Il nuovo allenatore è intervenuto in queste ultime ore prima della sua prima gara ufficiale contro l'Empoli in Serie A. In conferenza Colantuono ha parlato anche di Castori.

Salernitana, Colantuono parla di Castori

Stefano Colantuono ha parlato del suo predecessore esonerato alla Salernitana Fabrizio Castori. "Le mie motivazioni sono altissime, sapete tutti perchè andai via. La squadra è dispiaciuta, a tal proposito apro una parentesi per salutare con stima e affetto mister Castori. Nel calcio ho pochi amici, Fabrizio è uno di quelli. Da 30 anni siamo legati e ci vogliamo bene, è come un fratello e mi dispiace tanto. Non sono parole di circostanza, ci tenevo a dire queste parole. Tornando al campo, il cambio di mister è una sconfitta per tutti. Molti giocatori erano legati a Fabrizio, ma il calcio è questo. Lui ha scritto una pagina indelebile della storia calcistica della Salernitana, io lo invidio. Ha lasciato una traccia, mi auguro di poter fare altrettanto conquistando la salvezza".

