Salernitana, Candreva: "Non c'è mai stata discussione per Sousa, ci ha trasmesso voglia"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, l'esterno della Salernitana Antonio Candreva si è soffermato sul tecnico granata Paulo Sousa. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club campano:

"Il mister lavora bene sin dal primo giorno, ci ha trasmesso voglia e entusiasmo. Tutti avete visto la nostra seconda parte di stagione, ci siamo tolti grandi soddisfazioni e siamo riusciti a imporre il nostro gioco in casa e fuori a prescindere dall'avversario. Come ho detto prima non era facile salvarsi con 4 giornate d'anticipo e chiudere l'annata con relativa serenità . Siamo a sua disposizione, non c’è mai stata discussione".