Salernitana, Calaiò sicuro: "Non è ancora ufficiale, ma Tutino per noi è un grande colpo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente Salernitana: “Tutino alla Salernitana non è ancora ufficiale, ma quasi. È sicuramente un bel colpo, quando ero io al Napoli me lo ricordo come raccattapalle, era piccolo. È un ottimo giocatore, ha un buon piede e quest’anno con Castori giochiamo con due punte, perfetto nel modulo. Abbiamo voluto puntare su di lui perché può essere l’anno giusto della consacrazione, se lo ufficializzeranno in questi giorni, farà veramente molto bene. Parma-Napoli? Ho visto il calendario, mi sembra buono per il Napoli. Meglio affrontare le big nelle prime partite, perché ammettiamo ci possa essere una volata scudetto, è meglio tenersi lo scontro scudetto non troppo verso la fine. Juventus? Pirlo è appena arrivato, non ha ancora l’intera squadra in mano".