Ultime calcio - Arrigo Sacchi compie oggi 75 anni ed è stato ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora' in onda su Rai Radio 2:

"Ero profondamente deluso dalla giustizia perché ci avevano portato via un campionato con un truffa. Tutti avevano visto che Alemao era rimasto a terra a Bergamo anche se la monetina non gli aveva fatto così male. Dovevamo vincerlo noi, giocavamo meglio del Napoli: ci furono cose poco chiare che poi ho saputo, ma sto zitto altrimenti vado in galera".