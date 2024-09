Sacchi: "Conte ossessionato come me, panchina del Napoli posto meraviglioso! Su scudetto e Lukaku-Vlahovic..."

Notizie calcio. Arrigo Sacchi, ex allenatore e CT della Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino.

Tra i vari argomenti, Sacchi ha parlato anche di Antonio Conte e del prossimo Juve-Napoli. Ecco un breve estratto delle sue parole:

«Conte? Ha sempre avuto la mia stessa ossessione per il lavoro. E non è un caso che è stato uno dei pochi della Juventus che volli con me a Usa 1994. Io non lasciavo nulla al caso e lui è uguale: la stessa passione per il calcio, la stessa convinzione che solo il lavoro ti consente di arrivare in alto».

L’uomo giusto al posto giusto? «La panchina del Napoli è un posto meraviglioso, perché il popolo dei suoi tifosi trasmette una forza straordinaria. E io l’ho vissuta da avversario e ho sempre ammirato la loro competenza e il loro legame con la squadra. Ma ovvio, dopo una stagione così complicata, piena di situazioni da sistemare, serviva una scossa, un uomo che non scendesse a compromessi. Esattamente come ero io. Poche chiacchiere e tanto lavoro in mezzo al campo. Dai momenti difficili si esce solo così».

Può fare la storia a Napoli? «È uno che ti fa vincere gli scudetti, c’è poco da fare: ha valori etici e morali di altissimo livello. E ho sempre ammirato la professionalità, l’impegno e il fatto che non si accontenti mai. È uno di quegli allenatori che danno la vita per il suo club. E pretende lo stesso dal club e dalla squadra. Poi Napoli non è diversa dal resto d’Italia: quando le cose vanno bene tutti ti esaltano, quando vanno male si inizia a sparargli addosso».

Lukaku oppure Osimhen? «Per il Napoli il meglio è quello che ha scelto il suo allenatore. La cosa più importante in questa stagione è che la ricostruzione degli azzurri parte senza la Champions: vero, mancano tanti soldi, ma la Coppa ti logora la testa, ti mangia le energie. Diciamo che tra la Juve che ha giocato con il Psv martedì e il Napoli che si è allenato pensando solo alla gara di sabato, c’è un piccolo vantaggio per Conte».