Sacchi: "Campionato riaperto, l'altra sera Kvaratskhelia sembrava il suo fratello gemello..."

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato una intervista ai microfoni del Corriere della Sera:

Arrigo Sacchi, il campionato si è riaperto?

«Direi di sì».



L’ha sorpresa un Napoli così timido a San Siro?

«Alcuni giocatori non sembravano quelli che abbiamo visto finora: mi sono chiesto se Kvaratskhelia fosse il fratello gemello...».



Spalletti deve allarmarsi?

«Non è una catastrofe, ma deve ritrovare mentalità vincente, entusiasmo, generosità, passione. E quel gioco brillantissimo fatto finora».



È un’Inter da rimonta?

«Ha giocato la sua partita: primo non prenderle, difendere con tutti e attaccare con pochi. Però è stata più pericolosa del Napoli».



È il Milan l’anti-Napoli?

«Acquisire una mentalità vincente non è facile. Questi ragazzi hanno compiuto un capolavoro l’anno scorso e stanno cercando di ripetersi: dovranno fare qualche sforzo per essere un collettivo. C’è poi un’altra valutazione».

Quale?

«Il Milan, mio e di Capello, ha stupito tutti, creando un grande collettivo. Ma quel Milan c’era per il club che aveva alle spalle: con la sua storia, la sua visione, il suo stile. Il club viene prima della squadra, così come la squadra viene prima del singolo».