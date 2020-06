Sabatino Durante: "Gabriel? Un buon quarto centrale... Catenaccio di Gattuso? E' una fesseria"

Ultimissime calcio Napoli - Sabatino Durante, noto agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso è stato da ragazzo a Perugia da noi e quindi lo abbiamo apprezzato da ragazzino. Il Milan ha fatto una follia a mandarlo via, ha fatto cose fantastiche così come ha fatto a Pisa: aveva una squadra da Serie D eppure ha vinto i play off ed ha raggiunto la Serie B. Per questo l’ho sempre difeso, non ho mai dubitato. Mi meraviglio leggere che si parla di catenaccio. Dire che fa catenaccio è una fesseria: parte da dietro e lo fa anche rischiando. Tolti Koulibaly, Mertens ed Insigne, il Napoli è una buona squadra ma non potrebbe competere con la Juventus. Ed invece accade. Gli ho detto, quando gli ho scritto dopo la morte della sorella, dicendogli che questa squadra se impara a palleggiare meglio può mettere seriamente in difficoltà qualsiasi squadra, anche il Barcellona. Gabriel? Se dovesse andar via Koulibaly potrebbe essere un problema mettere lui subito dietro i titolari. Potrebbe essere un buon quarto centrale. Ha margini di miglioramento ma allo stato attuale delle cose non può fare il titolare nel Napoli”.