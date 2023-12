Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Infinity+ a Mediaset prima di Napoli Braga:

"Il Napoli ha sfatato il tabu del Maradona e la prestazione è stata solida. Il Napoli col Braga fa il suo dovere senza andare in ansia. Il Napoli lo scorso anno dettava legge anche in Europa, se si risveglia può essere un problema per le avversarie".