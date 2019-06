Sabatini: "C'è questo coro anti Napoli che non è offensivo. Ciro Ferrara quando lo sentiva ci rideva"

Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva:

Se Hamilton va dalla Mercedes alla Ferrari nessuno fa storie. Sarri suo malgrado è diventato simbolo del tifo napoletano più verace. Su certe cose si è molto esagerato su di lui che, alla Juve, qualcosa si è rimangiato e i tifosi del Napoli si sono sentiti traditi. Se lasciava immaginare giochi di potere si sbagliava, ma c'è stata troppa suggestione intorno a lui. Napoli ha voluto creare su di lui un simbolo che poi si è sbriciolato. Il coro "Noi non siamo napoletani" non è offensivo. Va preso nel giusto modo. Ciro Ferrara lo sentiva negli anni 80 e non gliene fregava nulla, anzi ci rideva. Allo Stadio si va anche per fare qualche coro. C'è una scala di bruttezza nei cori e poi ci sono i 'buu' razzisti che vengono rifiutati categoricamente"